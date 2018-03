21. März 2018, 22:00 Uhr Waikiki auf der Couch Ein Bauer steigt aus

"Heimatsound" kann man hören bei einer Lesung am Samstag, 24. März, im Café Zeitschmiede: Siegfried Unterhuber aus Schwindegg stellt sein Buch "Meuterei auf dem Kanapee" vor. Darin hat ein Landwirt die Nase voll - von der vielen Hofarbeit, vom Aufstehen in aller Herrgottsfrüh, vom Melken und Ausmisten, von den täglichen Sorgen. Er will endlich nach Waikiki und die Hochzeitsreise nachholen, auf die er seit zwanzig Ehejahren wartet! Aber es tut sich nichts. Also steigt der Bauer aus. Mit sofortiger Wirkung erklärt er das Kanapee zum Mittelpunkt seines Lebens - und bleibt liegen. Marius Drobisz und Tim Bocksberger umrahmen das gesprochene Wort musikalisch. Die Lesung ist der Auftakt zu einer Reihe von Veranstaltungen, mit denen die Gemeindebücherei Forstinning ihr zehnjähriges Bestehen feiert. Los geht's um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Reservieren kann man im Café oder per Mail an info@cafe-zeitschmiede.de.