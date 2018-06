12. Juni 2018, 22:16 Uhr Vorverkauf läuft Serenaden im Sommer

Sommerlich heiter wird es bei den beiden Serenaden des Symphonieorchesters des Kulturvereins Zorneding-Baldham zugehen. Sie finden statt am Samstag, 21. Juli, im Schlosshof von Elkofen bei Grafing - nur bei Regen in der evangelischen Kirche in Grafing - und am Sonntag, 22. Juli, in der Kirche Sankt Ottilie in Möschenfeld. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Die Konzerte stehen wieder unter der Leitung des Dirigenten Andreas Pascal Heinzmann. Mit der spritzigen Ouvertüre zum Einakter "Il Signor Bruschino" von Gioachino Rossini wird das Publikum nach Italien entführt. Außerdem treffen die Zuhörer dort Franz Schubert in der wirbelnden Tarantella seiner jugendlichen dritten Symphonie. Mozarts "Kleine Nachtmusik", die sich schon in früheren Serenaden großer Beliebtheit erfreute, wird nach langer Pause wieder ins Programm aufgenommen, und der mythologische Sänger Orpheus geleitet das Publikum in Christoph Willibald Glucks Oper aus der Unterwelt in die Gefilde der seligen Geister. Schöner kann ein Sommerabend wohl nicht ausklingen. Karten zu den Konzerten gibt es unter www.orchester-zorneding.de und an der Abendkasse.