Jam-Sessions und Konzerte erfreuen Jazz-Liebhaber

Von Anja Blum, Ebersberg

Das vielfältige Jazz-Angebot im Landkreis Ebersberg geht im Jahr 2018 in eine neue Runde: Das große Festival EBE-Jazz pausiert zwar, doch die Fans dürfen sich dank der Musikerinitiative "Jazz Grafing" jeden Monat auf mehrere Konzerte und kostenlose Jam-Sessions freuen.

Nach einem fulminanten Auftakt mit Saxofon-Star Jesse Davis in der Grafinger Stadthalle (Bericht unten) geht es gleich am Donnerstag, 25. Januar, um 20 Uhr weiter mit der Reihe "Jazz im Turm". Für den Opening Act in der Turmstube der Grafinger Stadthalle ist an diesem Abend SvM3 zuständig: Die russische Pianistin Svetlana Marichenko, die Bassistin Julia Hornung und der Schlagzeuger Daniel Scheffels verschmelzen modernen Jazz mit Soul- und Hip-Hop-Elementen. Danach heißt es wie immer "open Stage!", die Bühne steht dann allen Musikern für eine Jam-Session offen.

Ein weiteres Konzert wird es im Februar im Ebersberger Alten Kino geben: Am Donnerstag, 15. Februar, tritt das Rick Hollander Quartett auf, als Gast bringt die amerikanisch-deutsche Band den virtuosen Saxofonisten Brian Levy aus San Diego mit. Am darauffolgenden Donnerstag, 22. Februar, eröffnet das Lukas Diller Quartett aus Nürnberg die Jam-Session von "Jazz im Turm".

Eine lokale Jazz-Rock-Legende kann man dann am Freitag, 2. März, in der Ebersberger Zimtblüte erleben: Alabaster. Die Gruppe wurde einst, 1978, rund um fünf Zauberberg-Mitglieder gegründet und feierte nach einer langjährigen Pause 2012 ein gelungenes Comeback, fast in Originalbesetzung. Gespielt wird immer noch Jazzrock - der aber alles andere als antiquiert daherkommt.

Um den Pianisten Kilian Kemmer schart sich das Quartett, das am Donnerstag, 29. März, den "Jazz im Turm" eröffnet. Auf Release-Tour mit der neuen Aufnahme "Jetzt und in Echt" spielt das Quartett eigene Kompositionen rund um das Thema Zeit: lyrisch, verträumt, mal minimalistisch, dann mit viel Energie die Grenzen der Harmonik ausreizend. World Music hingegen steht am Donnerstag, 19. April, auf dem Programm im Alten Kino Ebersberg: Südindische Traditionen, ein Touch von Jazz, Virtuoses und Lyrisches aus vier Kulturen: Portrait in Rhythm steht für die Verschmelzung musikalischer Elemente verschiedener Kontinente und Stile. Es spielen: der indische Perkussionist Karthik Mani Subramanya, Bassist Kai Eckhardt, Gitarrist Torsten de Winkel und Schlagzeuger Magnus Dauner.

Doppelt Grund zu feiern gibt es am Montag, 30. April, nämlich zehn Jahre "Jazz Grafing" und den Internationalen Jazz-Day, der von der Unesco organisiert wird. Denn "Jazz ist eine leidenschaftliche Stimme gegen alle Formen der Unterdrückung und spricht eine Sprache, die für alle Kulturen sinnstiftend ist." 2018 nimmt der Landkreis zum zweiten Mal daran teil. Da das Datum zufällig fast genau mit dem Jubiläum der lokalen Initiative zusammenfällt, soll der Abend als hochkarätiges internationales Konzert gestaltet werden und zugleich als Jam-Session, als Party, als Ort der Begegnung von Jazzfreunden und allen, die es werden wollen. Was lag also näher, als einen Jazz-Profi aus dem Landkreis zu beauftragen, eine Band von Top-Format zusammenzustellen? So wird nun der gleichermaßen bekannte wie beliebte Saxofonist Felix Sapotnik mit dem US-Pianisten Bob Degen und dem Münchner Bassisten Peter Bockius sowie Guido May am Schlagzeug ein fulminantes Konzert geben, bevor mit Freunden und lokalen Jazzmusikern gejammt wird. Damit sind die Feierlichkeiten zum Jubiläum allerdings noch nicht beendet: Am Montag, 7. Mai, wird es im Turm der Stadthalle eine Jam-Session mit Musikern aus Grafings Partnerstadt Saint Marcellin geben. Man darf also gespannt sein!

"Western Rebellion" - Tribute to Cedar Walton, Sam Jones and George Coleman" heißt es am Donnerstag, 31. Mai, bei "Jazz im Turm, zu Gast sind der Münchner Drummer Xaver Hellmeier und der in New York lebende Saxofonisten Lukas Gabric im Quartett. Den Jazz im Juni läutet am Freitag, 8., die EBE-Jazz-Bigband mit einem Konzert im Ebersberger Klosterbauhof ein. Und das nächste Open-Air-Konzert folgt auf dem Fuße: Jazz in the Box spielt am Samstag, 9. Juni, beim Grafinger Kneipenfest. Fetzig und groovig geht auch der "Jazz im Turm" weiter: Am Donnerstag, 28. Juni, ist dort ein Trio aus Wien, das Andi Wilding Groovetet zu Gast. Ein Heimspiel hingegen steht am Donnerstag, 26. Juli, auf dem Programm: Der aus Kirchseeon stammende Bassist Martin Zenker präsentiert sein "New Project".

Nach der Sommerpause im August gibt es noch drei Mal "Jazz im Turm": Am 27. September kommt Matthias Bublath mit Band, am 25. Oktober das Niklas Roever Trio. Danach heißt es freilich stets "Open Stage!". Zum Jahresabschluss gibt es dann wie immer am 26. Dezember einen "X-mas-Jam".