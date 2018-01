19. Januar 2018, 22:26 Uhr Von 2019 an Einkaufen in Egmating









Gründungsversammlung für Dorfladen ist ein voller Erfolg

Von Carolin Schneider, Egmating

Der erste Schritt in Richtung Egmatinger Dorfladen ist getan. Die Gründungsversammlung war "ein voller Erfolg", berichtete Bernhard Wagner vom Arbeitskreis Dorfladen. Das Interesse der Bevölkerung war groß gewesen, viele sind am Donnerstagabend ins Haus der Gemeinde gekommen, um die Idee zu unterstützen. "Das war eine ganz starke Willensbekundung des Dorfes", so Wagner erfreut. "Die Bürger haben deutlich gezeigt, dass sie einen Dorfladen wollen."

Ein Zeichen des Erfolgs für die Befürworter, die schon lange Zeit für eine solche Einkaufsmöglichkeit werben. Wagner erinnert sich, dass ein Dorfladen schon Thema war, als er 1996 in den Gemeinderat kam. Schließlich setzte sich die Partei Aktive Bürgerliste Egmating (ABE) dafür ein, eine Bedarfsabfrage unter der Bevölkerung durchzuführen. In dieser sprach sich ein Großteil der Bevölkerung für einen Dorfladen aus.

Dass sie das nicht nur in der Theorie so sagen, sondern tatsächlich auch dahinter stehen, haben die Bürger bei der Gründerversammlung bewiesen. "Wir waren positiv überrascht, wie viele da waren", sagte Wagner. "Aber vor allem davon, wie viele tatsächlich mithelfen wollen." Ein großer Punkt ist dabei die Suche nach Gesellschaftern. Denn der Dorfladen soll als eine haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft, einer Sondervariante der GmbH, geführt werden. Das Startkapital von etwa 40 000 Euro, das nötig ist, um das Projekt zu starten, kommt demnach von einzelnen Gesellschaftern. Die Mindesteinlage sind 250 Euro. Nachdem am Donnerstag so viele Bürger ihre Bereitschaft bekundet haben, kann der Arbeitskreis also schon mit einigem an potenziellem Kapital rechnen. Trotzdem werden noch weitere Gesellschafter gesucht. "Die Bürger können sich so in besonderer Weise für ein gutes Dorfleben einbringen", erklärte Wagner.

Mit der Gründungsversammlung ist der erste Meilenstein geschafft, aber "wir sind noch lange nicht über den Berg", erklärte Wagner. Viel Arbeit komme in den nächsten Monaten auf die Zuständigen zu. "Wir können jetzt in Umsetzungsstrategien gehen, weil wir wissen, dass die Leute hinter uns stehen." Es sei wichtig gewesen, zu sehen, dass die Egmatinger gemeinsam etwas auf die Beine stellen wollen. Nun gehe es laut Wagner vor allem darum, den Standort festzulegen. Zu Möglichkeiten und Favoriten will er zwar noch keine Angaben machen, man sei jedoch in konkreten Gesprächen. Einem Dorfladen dürfte also kaum mehr etwas im Wege stehen. Wagner jedenfalls ist sich sicher, dass ein Egmatinger Dorfladen endlich Realität wird: "Ich behaupte jetzt mal, dass wir das schaffen werden." Dass es in diesem Jahr noch klappt, sei jedoch utopisch. Schließlich müsse auch noch ein Gebäude dafür gebaut werden. 2019 könnte dann aber nach langem Hin und Her das Jahr sein, in dem die Egmatinger in ihren Dorfladen gehen können, der nicht nur als Einkaufsmöglichkeit, sondern vor allem auch als sozialer Treffpunkt gesehen werden soll.