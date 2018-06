17. Juni 2018, 21:51 Uhr Volksbegehren Bienen retten

ÖDP wirbt in Markt Schwaben für verschärftes Naturschutzgesetz

Zum Start des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" haben die ÖDP-Kreisverbände Erding und Ebersberg das Bienenrettungsmobil zum Besuch beider Landkreise organisiert: Nach einem erfolgreichen Start in Erding kommt das Bienenrettungsmobil jetzt nach Markt Schwaben.

Es wird von Montag bis Freitag vor der Schloß-Apotheke in Markt Schwaben stehen. Unterschrieben werden kann das Volksbegehren in der Apotheke jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.

Mit diesem Volksbegehren soll das bayerische Naturschutzgesetz verschärft werden: Den Initiatoren geht es unter anderem darum, in ganz Bayern ein großes Netz verbundener Biotope zu schaffen und das Ausbringen von Pestiziden zu reduzieren, um nicht nur den Bienen, Schmetterlingen und Vögeln , sondern dem gesamten Artenreichtum bessere Chancen zu verschaffen. Unterschriftslisten für das Volksbegehren können in der Schloß-Apotheke abgeholt werden, beim ÖDP-Kreisverband Ebersberg , 85625 Glonn, Reisenthalstr. 15 angefordert oder per email über rosi_reindl@gmx.de bestellt werden.