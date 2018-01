4. Januar 2018, 22:10 Uhr Vierstelliger Schaden Einbrüche in Pliening und Vaterstetten









Die Polizei Poing ermittelt derzeit wegen zwei Einbrüchen. Einer davon passierte am Mittwoch in Pliening, wo ein Unbekannter nach Sonnenuntergang in ein Reihenhaus einstieg. Zwischen 17 und 22 Uhr hebelte er die rückwärtige Terrassentür auf und gelangte so ins Gebäude. Dort entwendete er mehrere Goldschmuckstücke, Uhren, Münzen, Medaillen und Bargeld. Der Gesamtwert konnte noch nicht beziffert werden, dürfte jedoch im vierstelligen Bereich liegen. Der zweite Einbruch geschah in Vaterstetten, dort kann die Polizei den Tatzeitpunkt jedoch nur grob eingrenzen, zwischen 30. Dezember, 11 Uhr, und Donnerstag, 4. November, 8.30 Uhr. Der unbekannter Täter versuchte in eine Garage in der Schubertstraße einzudringen und benutzte dabei offenbar ein Werkzeug, um das schwere Garagentor aufzuhebeln. Hierbei scheiterte er jedoch und brach nur einige Latten des Holzverschlags heraus. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Die Polizei Poing bittet zu beiden Taten um Hinweise zum Täter, Tel. (08121) 9917-0.