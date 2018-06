6. Juni 2018, 22:00 Uhr Vielversprechendes Line-up Songs in der Galerie

Kunst und Musik kann man am Freitag, 8. Juni, in der Alten Brennerei des Ebersberger Kunstvereins genießen, denn dann findet dort ein Singer/Songwriter-Abend statt. Zu hören gibt es junge Musiker aus München: Lisa Fitzek besingt mit kraftvoller, folknaher Stimme die Schönheit der Welt, das Duo Jakob und Lukas steht für gefühlvolle deutsche Songs, Beatrice Noel Wildfeuer macht "Musiktherapie für die Zuhörer und sich selbst", Bob Eberl, der auch durch den Abend führt, schreibt deutschen Akustik-Pop, Dane Diredare hat "bairische Menschmusik" im Gepäck und Antonio ist ein Träumer, der bittersüße Geschichten erzählt. Das Line-up klingt also vielversprechend. In der Alten Brennerei zu sehen gibt es derzeit eine Schau von Gabriele Obermaier und Won Kun Jun. Der Veranstalter bietet Barbetrieb. Einlass ist von 19 Uhr an, Beginn um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.