21. März 2018, 22:00 Uhr Viel los in der Schrottgalerie Pop-Rock, Blues und Volksmusik

Drei ganz unterschiedliche Konzerte kann man am Wochenende in der Glonner Schrottgalerie erleben: Handgemachten Pop-Rock mit deutschen Texten hat die Bad Aiblinger Band Vait im Gepäck, die am Freitag, 23. März, die Bühne entert. Seit 2011 machen Ralf Müller, Benedikt Dorn, Paul Schmitz und Stefan Strattner zusammen Musik, beim Chiemsee-Rocks-Festival und als Support von so unterschiedlichen Acts wie La-Brass-Banda, Foreigner, Schmidbauer und Kälberer, Django 3000 oder Mark Forster wurden sie zu einer echten Live-Band. Nun touren sie mit ihren "Kleinen Liedern", einem Unplugged-Programm, durch Bayern. Verjüngten Blues mit funky Akzenten hingegen präsentieren Muddy What?, die am Samstag, 24. März, zu Gast sind. Fabian Spang, Ina Spang, Michi Lang und Hubert Hofherr interpretieren Songs von Größen wie Muddy Waters, Jimi Hendrix und Bob Dylan ganz eigen und raffiniert. Egal, ob Traditional, Eigens, Funk oder Ballade: Hier entstehen bluesige Klangwelten mit kraftvoller Stimme, energiegeladenen Soli und gefühlvollen Harmonien. Aniada a Noar wiederum klingt nach einer exotischen Fremdsprache - und in gewisser Weise ist dies der steirische Dialekt ja auch. Am Sonntag, 25. März, spielt die österreichische Kultgruppe, die sich übersetzt "Ein jeder ein Narr" nennt, in der Schrottgalerie. Mit feinsinnigen Witz und großer Musikalität begeistern Wolfgang Moitz, Andreas Safer und Bertl Pfundner an Flöten, Dudelsack, Akkordeon, Geige, Maultrommel und Piffero als Botschafter der steirischen Volkskultur. Los geht's immer um 19.30 Uhr, Reservierungen sind nur online unter schrottgalerie.friedel@gmx.de möglich.