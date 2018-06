14. Juni 2018, 22:13 Uhr VHS-Kurs Klarheit am Pinsel

Einen Malworkshop über Schwarz-Weiß und den sanften Vermittler Grau bietet die VHS Vaterstetten am Samstag, 23. Juni, von 10 bis 17 Uhr an. Diese Farbkombination fordere das Denken heraus und wirke ebenso stark auf das Gefühl, weil sie nach Entscheidungskraft und Klarheit verlange. "Durch Schwarz-Weiß verdichtet sich der Inhalt auf das Wesentliche und auf die Wirkung in der Malerei." Es unterrichtet die Münchner Künstlerin Sigrun Bischoff, die Kursnummer lautet 8101.