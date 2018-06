3. Juni 2018, 22:05 Uhr Verkehrsunfall Frontal gegen den Baum

Leicht verletzt worden ist ein 26-jähriger Autofahrer aus Deggendorf bei einem Verkehrsunfall in Zorneding am Samstagabend. Der Polizei zufolge kam der junge Mann auf der Staatsstraße von Zorneding kommend in Richtung Wolfesing aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen kleinen Baum. Der Fahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden am Auto beziffert die Polizei mit zirka 20 000 Euro. Zur Bergung des Wagens wurde die Staatsstraße gesperrt. Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Pöring und eine Person der Kreisbrandinspektion Ebersberg. Ausdrücklich lobt die Polizei die zahlreichen Personen am Unfallort für ihre Zivilcourage. Sie hatten sich als Ersthelfer um den Verletzten noch vor Eintreffen des Rettungsdienstes gekümmert.