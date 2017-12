26. Dezember 2017, 22:01 Uhr Vaterstetten/Kirchseeon Betrunken am Steuer









Mit entschieden zu viel Alkohol sind zwei Autofahrer in die Weihnachtsfeiertage gestartet. In Parsdorf fiel der Polizei in der Nacht auf Sonntag, gegen 1.30 Uhr, ein Wagen durch seine unsichere Fahrweise aus. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten auch Alkoholgeruch bei der 47-jährigen Fahrerin aus dem östlichen Landkreis. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr 0,5 Promille. Die Fahrerin hat nun mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro und einem Monat Fahrverbot zu rechnen. Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Ebersberg in Kirchseeon einen 26-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis. Auch dieser junge Mann roch nach Alkohol, später stellte sich heraus, dass er mehr als 1,1 Promille im Blut hatte. Der Führerschein wurde sichergestellt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.