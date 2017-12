28. Dezember 2017, 21:52 Uhr Vaterstetten Wertvoller Schmuck als Beute









Während die Bewohnerin eines Hauses am Igelweg in Baldham den zweiten Weihnachtsfeiertag mit ihrer Familie verbrachte, sind Einbrecher in ihr Haus eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Unbekannten Zugang, indem sie ein Kellerfenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten die Täter das Haus und nahmen laut Polizei Bargeld und wertvollen Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro mit. Hinweise nimmt die Polizei Poing, Telefon (08121) 99 17-0 entgegen.