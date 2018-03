6. März 2018, 21:54 Uhr Vaterstetten Unbekannter bricht in Scheune ein

Erneut hat ein bislang unbekannter Täter versucht, ins Vereinsheim des Hundesportvereins Vaterstetten einzubrechen. Wie die Polizei Poing mitteilt, versuchte der Unbekannte in der Nacht zum Montag, die Eingangstüre der Hütte aufzubrechen - was ihm nicht gelang. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 80 Euro. Wohl aber schaffte es der Unbekannte in der gleichen Nacht, in die benachbarte Scheune einzubrechen. Der Täter zerstörte das Vorhängeschloss des Tores und entwendete einen Fahrzeugschlüssel aus der Scheune. Der Beuteschaden beläuft sich auf um die zehn Euro, der Sachschaden in diesem Fall auf zirka 20 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (08121) 991 70.