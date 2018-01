14. Januar 2018, 21:48 Uhr Vaterstetten Proben für Kindermusical









Nach seinen erfolgreichen Aufführungen in der Weihnachtszeit hat der Kinder- und Jugendchor Crescendo der Musikschule Vaterstetten nun wieder große Pläne: Auf dem Programm steht die Vorbereitung des neuen Kindermusicals "Noah und die Sintflut" von Karl-Peter Chilla, das wieder am Ende des nächsten Schuljahrs im Bürgerhaus Neukeferloh aufgeführt wird. Die Proben der einzelnen Kinderchorgruppen finden ab sofort montags in Zorneding, dienstags, donnerstags und freitags in Vaterstetten und mittwochs im Bürgerhaus in Neukeferloh statt. Interessierten Familien und Kindern erteilt Chorleiter Matthias Gerstner weitere Information, er ist telefonisch erreichbar unter (08106) 24 98 67.