7. Januar 2018, 22:04 Uhr Vaterstetten Politisch und sportlich









Lokalpolitiker nutzen den Drei-Königs-Tag. Die einen, um über Sport zu reden, die anderen, um Sport zu treiben

Traditionell nutzen die Grafinger und Vaterstettener CSU-Ortsverbände den Dreikönigstag zur ersten jährlichen Zusammenkunft, immer garniert mit einem prominenten Gast. Der Grafinger Ortsvorsitzende Florian Wieser begrüßte am Samstag sozusagen eine Nachbarin: Die bayerische Umweltministerin Ulrike Scharf kommt aus Erding. Ebenfalls keine weite Anreise hatte der Ehrengast der Vaterstettener CSU: Alfons Hörmann ist Präsident des Olympischen Sportbundes und Chef der Firma Hörmann in Eglharting. Vier Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspiele ging es im Festsaal des Seniorenwohnparks naturgemäß aber um den Sport und nicht um die Wirtschaft. Das ließen sich auch der Grafinger Landtagsabgeordnete Thomas Huber, Bundestagsabgeordneter Andreas Lenz und Landrat Robert Niedergesäß nicht entgehen. Sport gehört ohnehin in Vaterstetten wie die Könige zum Feiertag. Zum 17. Mal schon lud der SPD-Gemeinderat und Dritte Bürgermeister Günter Lenz zu "Lenz rennt" ein. Auch in diesem Jahr versammelten sich Jogger, Walker und Fahrradfahrer, um alle Ortsteile als Symbol der Verbundenheit zu durchlaufen.