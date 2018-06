1. Juni 2018, 22:00 Uhr Vandalismus Terrasse beim Skaterpark demoliert

Ein Mädchen und zwei Jungen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren haben am Mittwochabend am Skaterplatz am Volksfestplatz das Geländer der Dachterrasse auf einem Container demoliert. Außerdem klauten sie ein Skateboard mit goldenem Design. Die Polizei Ebersberg hofft nun auf Hinweise.