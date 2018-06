1. Juni 2018, 22:00 Uhr Unwetter Blitz schlägt in Mehrfamilienhaus ein

Bei dem Unwetter am Donnerstagabend hat ein Blitz im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Poing eingeschlagen. Eine Anwohnerin des Anwesens bemerkte wenig später laut Polizei Brandgeruch in ihrer Wohnung, die sich direkt unter dem Dach befindet. Die Polizei veranlasste eine Evakuierung des gesamten Gebäudes, allerdings gab es bald Entwarnung: Die Fachleute der Feuerwehren aus Poing und Neufarn konnten keinen Brand feststellen. Durch den Blitz wurden mehrere Dachziegel des Gebäudes beschädigt, die darunter befindliche Dachpappe schmorte leicht an. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.