9. Januar 2018, 22:04 Uhr Unterricht in Demokratie Mitmachen erwünscht









In der Dominik-Brunner-Realschule in Poing ist eine Wanderausstellung über den Bayerischen Landtag zu sehen

Von Christoph Jänsch

Poing"Loving can hurt sometimes", singt die Schülerband der Dominik-Brunner-Realschule in Poing zur Eröffnung der Wanderausstellung "Der Bayerische Landtag" im Atrium. In dem Coversong von Ed Sheeran drücken sie aus, dass die Liebe zwar manchmal weh tun kann, aber im Leben dennoch unverzichtbar ist. "Genauso ist das auch mit der Demokratie", pflichtet Landrat Robert Niedergesäß (CSU) bei und zeigt auf, warum es so wichtig ist, für die Demokratie zu kämpfen. Die Mehrheit der Länder auf der Welt lebe in einem System, in dem sie ihre Meinung nicht frei äußern könnten, sagte Niedergesäß.

Aus diesem Grund ist die Ausstellung zu Gast in der Realschule. Die Schülerinnen und Schüler sollen die Demokratie lebendig und hautnah erleben. Auf sechs Aufstellern, die je vorder- und rückseitig mit anschaulichen und wechselnden digitalen Plakaten bestückt sind, sollen die Realschüler lernen, wie Politik auf Landesebene funktioniert. Es werden Inhalte wie die Regierungsbildung und die Wahl des Bayerischen Landtags, die Sitzverteilung im Parlament und Gesetzgebungsverfahren thematisiert. Zudem liegt umfangreiches Informationsmaterial bereit und die Schülerinnen und Schüler können ihr erlerntes Wissen später in einem Test anwenden.

Besonders interessant dürften für die Realschüler wohl auch die Themen Volksbegehren und Volksentscheid sowie das Petitionsrecht sein. Denn hier erfahren sie, wie sie, auch ohne ein politisches Amt zu bekleiden, aktiv etwas bewirken können. "Bringt euch ein", appellierte der CSU-Landtagsabgeordnete Thomas Huber und animiert die anwesenden Schüler zu mehr Begeisterung für die Politik.

So einig wie an diesem Dienstag seien sich der CSU-Politiker und die Initiatorin der Ausstellung, die Ebersberger SPD-Landtagsabgeordnete Doris Rauscher, sonst nie, sagt Huber: "Da wird auch mal richtig gestritten".

In seiner Eingangsrede begrüßte Schulleiter Matthias Wabner neben 350 Schülerinnen und Schülern auch die Schulleitungen benachbarter Schulen und lud sie und ihre Schüler herzlich ein, vorbeizukommen. Weil die Schule in engem Austausch mit der Landespolitik stehe und sich die beiden am Rande einer Veranstaltung über die Wichtigkeit politischer Bildungsangebote unterhalten hätten, habe Rauscher Wabner in einem persönlichen Gespräch gefragt, ob er sich vorstellen könne, die Ausstellung auch in seiner Schule durchzuführen. "Ich habe sofort zugesagt", sagte der Schulleiter.

Die stellvertretende Rektorin und Sozialkundelehrerin Sylvie Schnaubelt erklärte, dass besonders der Sozialkundeunterricht in den zehnten Klassen ihrer Schule sehr dynamisch gestaltet werde. Hier gäbe es immer viele externe Vorträge und lehrreiche Exkursionen,die an das aktuelle Politgeschehen angepasst werden.

Zwar sind die Schüler, die sich im Atrium der Realschule versammelt haben, bei den Fragen, die Doris Rauscher zu deren derzeitigem Kenntnisstand stellt, noch sehr zurückhaltend, aber sie haben nun Zeit, sich eingehend mit dem Thema zu befassen. Diese Woche ist die Wanderausstellung "Der Bayerische Landtag" in Poing zu sehen, danach zieht sie, ihrer Natur gemäß, weiter.