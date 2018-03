14. März 2018, 22:14 Uhr Unterkunft in Grub Rauschgifthändler verhaftet

Ein 22-Jähriger, der in der Asylbewerberunterkunft in Grub lebt, soll mehrmals an einen Minderjährigen Drogen verkauft haben. Wie die Polizei mitteilt, wurde er deshalb bereits am 8. März in Haft genommen. Aufmerksam geworden war die Polizei auf den jungen Mann durch einen Zeugenhinweis. Ermittlungen der Kriminalpolizei Erding ergaben laut Pressebericht, dass der 22-Jährige in mindestens acht Fällen Haschisch und Marihuana an einen 16-jährigen Schüler aus dem Landkreis Erding verkauft haben soll. Aufgrund dieser Ermittlungserkenntnisse erließ der zuständige Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut einen Durchsuchungsbeschluss und Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. In seiner Reisetasche in der Unterkunft in Grub fanden die Rauschgiftfahnder rund 60 Gramm Haschisch und Marihuana sowie ein halbes Gramm Kokain. Der Ermittlungsrichter ordnete gegen den 22-Jährigen, der bereits mehrmals einschlägig in Erscheinung getreten ist, Untersuchungshaft an.