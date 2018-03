18. März 2018, 22:03 Uhr Unfallflucht Zeugen gesucht

Die Ebersberger Polizei sucht Zeugen für eine Fahrerflucht, die sich am Freitag zwischen 16.45 und 17 Uhr am Rewe-Parkplatz in Steinhöring ereignet hat. Dabei wurde ein blauer Geländewagen am Heck zerkratzt, der Schaden beträgt etwa 1500 Euro, Hinweise an (08092) 82680.

Die Poinger Kollegen suchen ebenfalls einen rücksichtslosen Ausparker, dieser hat zwischen 5. und 14. März einen auf einem Anwohnerparkplatz in der Schumannstraße 5 abgestellten schwarzen Minivan angefahren, auch hier wird der Schaden auf 1500 Euro geschätzt. Zeugen hierfür können sich unter der Nummer (08121) 9917-0 melden.