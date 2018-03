18. März 2018, 22:03 Uhr Unfall Staplerfahrer verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Gabelstapler ist am Freitagmittag im Gewerbegebiet Parsdorf ein 59-Jähriger verletzt worden. Sein Stapler kollidierte mit demjenigen eines 22-Jährigen, wie die Polizei mitteilt, hatten sich die beiden offenbar am Ende einer Regalreihe übersehen. Durch den Aufprall rutschten 15 Europaletten von der Gabel und verletzten den 59-jährigen Arbeiter so, dass er zur stationären Behandlung in ein Münchner Krankenhaus eingeliefert werden musste.