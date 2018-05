28. Mai 2018, 21:57 Uhr Umleitungen Zwei Bahnübergänge bei Steinhöring gesperrt

Wegen Reparaturen an der Bahn sind zwei Übergänge bei Steinhöring von Donnerstag, 31. Mai, an gesperrt. Das betrifft auf der Ebersberger Seite den Bahnübergang in Bärmühle. Dieser ist voraussichtlich bis einschließlich Mittwoch, 6. Juni, nicht für den Verkehr benutzbar. Eine Umleitung ist ausgeschildert, sie führt über die B 304, Oberndorf und Langwied. Ebenfalls gebaut wird an der Strecke östlich von Steinhöring, weshalb es auch am Bahnübergang zwischen Tulling und Steinhöring einige Tage lang zu Einschränkungen kommen kann. Voraussichtlich bis zum Sonntag, 3. Juni, wird der Übergang ganz oder teilweise für den Durchgangsverkehr gesperrt.