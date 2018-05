22. Mai 2018, 21:45 Uhr Treffpunkt für Genießer Bella Stracciatella

Roberto Panciera macht in der dritten Generation Eis. Sein ganzer Stolz ist die Eismaschine seines Großvaters, die er allerdings technisch auf den neuesten Stand gebracht hat. Sein Eiscafé in Zorneding führt er mit Ehefrau Abi Okunnu.

In Zorneding erfreuen täglich wechselnde Spezialbecher große und kleine Gäste

Von Camille Scherer

Biene Maja oder Micky-Maus-Eis?", fragt eine Mama ihre umhertollende Tochter. "Biene Maja bitte", sagt die Kleine und grinst zufrieden. Nicht weit von dem Mädchen sitzt ein Bub mit seinem Papa. Beide sehen belustigt einem Hund dabei zu, wie er das heruntergefallene Schokoeis des Jungen aufschleckt. Im Hintergrund hört man die Menschen lachen und Geschichten erzählen.

Eisdielen sind dieser Tage unverzichtbar. Sie sind Orte, die jedes Alter, jeden Geschmack und jede Stimmung verbinden. Stätten der guten Laune, der Sonne, des Austausches in den schönsten Monaten des Jahres. Ein Beispiel dafür ist das Eiscafé Stracciatella in Zorneding. Von Büschen, Sträuchern und Bäumen umgeben, liegt die neue Eisdiele idyllisch zwischen Modeboutique und Optiker im Birkenhof. Auf den Sitzmöglichkeiten lässt es sich sowohl drinnen als auch draußen stundenlang ratschen.

Versüßt wird das mit den Spezialbechern der Eisdiele, die die Gourmets an die Birkenstraße locken und täglich wechseln. Zum Beispiel der "Amarena-Becher", mit Amarenaeis, Schlagsahne und einer Kirschsoße dazu, ein Genuss! Am besten genießt man das Kunstwerk zu zweit: So isst es sich nicht nur preiswerter, sondern auch in sommerlicher Geselligkeit. Die einzelne Kugel gibt es schon für einen Euro, auch wenn diese dafür etwas kleiner als in anderen Eisdielen ausfällt. Dazu kommt: Probieren ist natürlich erlaubt! Nur was wohl? Stracciatella natürlich! Bei einer kleinen Umfrage schwärmt eine Frau von der namensstiftenden Eissorte: "Hervorragend, weder zu süß noch zu "schokoladig", so ihr Urteil.

Nicht nur kulinarisch ist das Eiscafé für die Zornedinger eine Bereicherung. In der Gemeinde, in dem so mancher Bürger einen Ortsmittelpunkt zum Treffen vermisst, bietet sie den Zornedingern genau das: einen atmosphärischen Ort zum Zusammenkommen und Austauschen. Egal, ob es nun Biene Maja, Micky Maus oder Stracciatella ist.

Preis/Leistung ***

Geschmack *****

Erreichbarkeit *****

Ambiente *****

Extras****