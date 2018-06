6. Juni 2018, 22:00 Uhr Toni Lauerer in Pliening Deppen überall!

Auf Deppensuche im Alltag geht der Mundartkabarettist Toni Lauerer am Freitag, 8. Juni, im Bürgerhaus in Pliening. Auf humorvolle Art berichtet er von seinen Erfahrungen mit "Lauter Deppen!", um am Ende zu der Erkenntnis zu gelangen, vielleicht selbst einer zu sein... Tickets gibt es bei Eventim, im Buchladen Poing, beim Reisebüro Königer in Pliening sowie bei Tobis Backstube in Gelting oder Anzing. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.