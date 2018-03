7. März 2018, 22:01 Uhr Theater Zwischenton Dunkle Seite der Liebe

Das Ebersberger Theater Zwischenton ist bekannt für komplexe Stoffe. Am Freitag, 9. März, zeigt die Laiengruppe im Alten Kino in Ebersberg, 20 Uhr, "Lantana - Manchmal ist Liebe nicht genug", ein Stück des australischen Dramatikers Andrew Bovell. Unerwartete Begegnungen, zwei Paare, die mit der Möglichkeit eines Seitensprungs experimentieren, und zwei Frauen, die unter unerklärlichen Umständen plötzlich verschwinden: Was anfangs anscheinend nichts miteinander zu tun hat, verbindet sich schließlich in einem unergründlichen und gefährlichen Geflecht - toxisch und stachlig wie die namengebende Pflanze Lantana. Reservierungen werden unter www.theater-zwischenton.de entgegen genommen. Karten gibt es auch an der Abendkasse.