12. Juni 2018, 22:16 Uhr Tagesausflug nach Salzburg Altes Handwerk live erleben

Der diesjährige Tagesausflug des Fördervereins des Grafinger Museums am Sonntag, 8. Juli, führt zum Freilichtmuseum Salzburg. Auf dem etwa 50 Hektar großen Gelände kann man mehr als hundert wieder aufgebaute Originalbauten aus Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie aus sechs Jahrhunderten bestaunen. Das Areal kann dabei kostenlos mit einer historischen Museumsbahn erkundet werden. Der nur einmal im Jahr stattfindende Handwerkertag am 8 Juli bietet darüber hinaus eine einmalige Gelegenheit zum Erleben und Mitmachen: Da wird gedrechselt, geflochten, getöpfert, genäht, gemalt, gebrannt und vieles mehr. Eine Einführung in die Geschichte des Museums hören die Teilnehmer bereits auf der Fahrt, eine Museumsführung ist nicht vorgesehen, dafür aber ein gemeinsames Mittagessen. Die Fahrt erfolgt mit dem Bus, der Preis inklusive Eintritt wird - je nach der Zahl der Anmeldungen - bei 25 bis 30 Euro pro Person liegen. Abfahrt ist um 7.45 Uhr am Hans-Eham-Platz in Grafing, Rückkehr um etwa 18 Uhr. Anmeldung beim Förderverein, entweder bei Egon Dorrer unter der Nummer (08092) 52 59 oder bei Udo Acker unter (08092) 75 28.