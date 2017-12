27. Dezember 2017, 22:13 Uhr Suche nach Zeugen Rückspiegel beschädigt









Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in der Frühlingsstraße in Baldham. Der Unfall ereignete sich am vergangenen Freitag, gegen 15.30 Uhr war ein Auto im Vorbeifahren gegen den Rückspiegel eines geparkten Wagens gestoßen und hatte diesen beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr danach einfach weiter. Laut Polizei haben Passanten den Unfall beobachtet, sich bislang aber noch nicht bei der Polizei gemeldet. Dies ist möglich unter der Telefonnummer (08121) 9917-0.