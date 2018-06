15. Juni 2018, 22:00 Uhr Sturz in die Tiefe Bei Betriebsunfall schwer verletzt

Ein 40-jähriger Mann aus Thüringen hat sich am Donnerstagabend auf der Baustelle der Rastanlage Vaterstetten Ost schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, arbeitete der 40-Jährige zusammen mit seinen Kollegen auf dem Dach der Rastanlage. Gegen 18.45 Uhr stürzte er durch einen Ausschnitt im Dach zirka sechs Meter in die Tiefe und prallte auf den Betonboden. Dadurch erlitt er offene Brüche an beiden Armen und ein Schädelhirntrauma. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit von der Polizei ermittelt.