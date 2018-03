15. März 2018, 21:53 Uhr Steinhöring Inklusion mit Robin Hood

Der Theaterclub des Betreuungszentrums Steinhöring feiert Premiere: Spielleiter Billy Lord hat für seine bunte Truppe wieder ein neues Stück geschrieben, es heißt "Robin Hood und das Ding mit der Inklusion". Die Geschichte des Rebells, der von den Reichen nimmt, um den Armen zu helfen, sei auch heute noch aktuell, heißt es in der Ankündigung. Mit ihm begebe sich der Theaterclub auf eine abenteuerliche Reise, bei der die Themen Exklusion, Integration und Inklusion auf humorvolle Weise unterhaltsame Weise behandelt würden. Gespielt wird am Samstag, 17. März, um 16 Uhr in der Mehrzweckhalle des Betreuungszentrums in Steinhöring. Einlass ist von 15.30 Uhr an, der Eintritt frei.