1. Juni 2018, 22:00 Uhr Start in den Wahlkampf Politik im Bierzelt

Umweltminister Marcel Huber und Ministerpräsident Markus Söder kommen in den Landkreis

Mit zwei politischen Großveranstaltungen startet die CSU im Landkreis Ebersberg in den politischen Sommer und damit in den Landtagswahlkampf. Am Sonntag, 3. Juni, macht Bayerns Umweltminister Marcel Huber den Auftakt. Er wird von 11.30 Uhr an als Redner beim Bierzeltstammtisch des Hohenlindener Volksfestes zu Gast sein. Dazu laden CSU-Ortsvorsitzender Peter Seemüller und CSU-Kreisvorsitzender Thomas Huber ein.

Bereits eine Woche später, am Montag, 11. Juni, spricht dieses Jahr beim traditionellen Schweiger Brauereifest Ministerpräsident Markus Söder in Markt Schwaben. Thomas Huber hatte Söder bereits vor gut einem Jahr eingeladen. Söder, damals noch Finanzminister, habe spontan zugesagt, heißt es in einer Pressemitteilung der CSU. Nun kommt er eben erstmals in seiner neuen Funktion in den Landkreis. Der Politische Montag, zu dem Huber und Ortsvorsitzende Walentina Dahms einladen, steht unter dem Motto: "Das Beste für Bayern und unseren Landkreis Ebersberg". Einlass ist von 18 Uhr an, Beginn der Veranstaltung um 19 Uhr. Der Ministerpräsident wird sich auch in das Goldene Buch der Marktgemeinde eintragen. Tischreservierungen (ab acht Personen) sind bereits jetzt unter soeder-in-ms@walentina-dahms.de möglich.