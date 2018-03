2. März 2018, 22:04 Uhr Stadtbücherei Grafing Lesen, Stricken, Spielen

In der Stadtbücherei ist in den kommenden Tagen wieder einiges geboten: Die Lesekerle, das sind Buben der ersten bis fünften Klasse, beschäftigen sich am Montag, 5. März, von 15.45 Uhr an mit dem Thema "Wasser, Meer und mehr". Die Strick- und Häkelgruppe trifft sich zum Handarbeiten am Dienstag, 6. März, um 16 Uhr. Gespielt wird am Freitag, 9. März: Kinder ab fünf treffen sich um 16 Uhr, Kinder ab zehn Jahren um 17 Uhr. Das Vorlesen für Erwachsene findet am 12. März um 15.30 Uhr statt. Zu Kaffee und Kuchen gibt es eine Auswahl an interessanten Büchern. Der Eintritt ist frei.