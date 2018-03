21. März 2018, 22:00 Uhr Sonne im Meta-Theater Die Klänge Brasiliens

Zwei außergewöhnliche Musikerinnen sind am Samstag, 24. März, im Meta-Theater Moosach zu Gast: Elis Roseira und Catherine Bent, sie präsentieren ihr Programm "Um gusto de sol". Gebürtig europäisch, im Herzen aber brasilianisch, widmen sich Roseira an Stimme und Gitarre und Bent am Cello der Musik des südamerikanischen Landes. Auf ihren für diese Stilistiken ungewöhnlichen Instrumenten huldigen sie dem brasilianischen Choro und der Música Popular Brasileira. So beschränkt sich das Cello keineswegs nur auf lyrisch untermalende Linien, sondern ergreift auch den groovenden Begleitpart, liefert einfühlsame Melodien oder virtuose Soli. Und Elis Roseira versteht sich darauf, ihre Stimme auch als drittes Instrument einzusetzen, das kontrapunktisch mit Gitarre und Cello interagiert. Das Repertoire umfasst sowohl eigene Kompositionen als auch Musik der großen Komponisten Brasiliens. Reservieren kann man unter (08091) 35 14 oder per Mail an info@meta-theater.com.