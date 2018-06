6. Juni 2018, 22:00 Uhr Sieben Gründungsmitglieder Neues Netzwerk der Büchereien

Die Kooperation soll das Angebot für alle Nutzer verbessern

Mehrere Büchereien im Landkreis wollen ihre Zusammenarbeit intensivieren. Bereits im April wurden die Grundlagen für das neue "Büchereinetzwerk Ebersberg" gelegt. Die Idee entstand rund um die Qualifizierung des Landkreises zur Bildungsregion - entsprechend dem Leitgedanken "Bildung funktioniert nur als ein Netzwerk verschiedenster Akteure".

Das Büchereinetzwerk hat dazu jetzt eine Kooperationsvereinbarung mit den Trägern der Büchereien und dem Landratsamt Ebersberg abgeschlossen. Gründungsmitglieder sind die Büchereien in Ebersberg, Grafing, Kirchseeon, Markt Schwaben, Poing, Vaterstetten und Zorneding. Andere Büchereien des Landkreises können sich aber immer noch anschließen, betonen die Akteure in einer Pressemitteilung. Ansprechpartner sind die Stadtbücherei Grafing und die Gemeindebücherei Vaterstetten.

Um das Büchereinetzwerk Ebersberg nach außen sichtbar zu machen, wurde ein eigenes Logo gesucht, das in einem Schulwettbewerb entwickelt wurde. Schüler aus sieben Schulen im ganzen Landkreis nahmen mit fast 50 Entwürfen am Wettbewerb teil. Gewonnen hat ein Entwurf von Eyleen Jochim vom Gymnasium Grafing. Einige der Entwürfe werden bis zu den Sommerferien in den Büchereien ausgestellt.

Zu den ersten Themen, die umgesetzt wurden, gehört ein Pool an Klassensätzen für die Lektüre an Schulen: Die ein oder andere Bücherei hatte bisher wenige Bücher, die sie den Schulen am eigenen Standort zur Lektüre in Mehrfachexemplaren zur Verfügung stellen konnte. Dieser Bestand wurde jetzt zusammengelegt und steht allen Schulen des Landkreises zur Verfügung. Das sind derzeit 27 Titel, geeignet für Grundschulen bis Gymnasium. Der Bestand wird weiter ausgebaut.

Aktuell arbeitet das Büchereinetzwerk Ebersberg an einer Kooperation mit der Bayerischen Blindenhörbücherei. Informationen und Aktionen dazu werden im Herbst folgen. Für 2019 ist ein gemeinsamer Online-Katalog geplant: Die Medien aller Büchereien können dann unter einer Oberfläche recherchiert werden. Über einen Leihverkehrsweg, den die Büchereien organisieren, können zukünftig die Medien aller Netzwerkbüchereien von allen Lesern genutzt werden.

Landrat Robert Niedergesäß (CSU) und sein Team Bildungsregion im Landratsamt begleiteten die Gründungsphase und stehen den Büchereien auch weiterhin unterstützend zur Seite. "Als zertifizierte Bildungsregion in Bayern hat sich der Landkreis Ebersberg große Ziele gesetzt: Wir wollen gemeinsam allen Bürgern bestmögliche und passgenaue Bildungschancen bieten", so Niedergesäß. Das Leitmotiv "Bildung erleben" könne man nur durch die Zusammenarbeit über die Grenzen von Institutionen und Gemeindegrenzen hinweg mit Inhalten füllen. "In diesem Sinne freut es mich besonders, wie ernst die Büchereien des Landkreises diesen Auftrag nehmen. Die Kooperationsvereinbarung des Büchereinetzwerks ist die Basis, weitere gemeinsame Ideen zu entwickeln, die Zusammenarbeit zu intensivieren, sich gegenseitig zu unterstützen und die Ressourcen zu nutzen, so dass alle Leser im Landkreis profitieren", unterstreicht der Landrat in der Presseerklärung.