19. März 2018, 22:00 Uhr "Shape of Water" Betörendes Filmkunstwerk

Ein vierfacher Oscar-Gewinner ist am Mittwoch, 21. März, um 19.45 Uhr im Grafinger Capitol zu sehen: "Shape of Water - das Flüstern des Wassers". Guillermo del Toro zaubert hier ein betörendes Filmkunstwerk auf die Leinwand, in dem sich das Pathos und die Spannung eines Monsterfilms mit einem verwunschenen film noir vereinen - und sich eine unvergleichliche Liebesgeschichte entwickelt... Karten gibt es unter (08092) 85 72 90 oder www.capitol-grafing.de.