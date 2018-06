18. Juni 2018, 21:53 Uhr Seit 1999 im EU-Parlament Angelika Niebler ist Spitzenkandidatin

Einstimmig hat der Vorstand der CSU Oberbayern am Wochenende die Europaabgeordnete Angelika Niebler zur oberbayerischen Spitzenkandidatin für die Europawahl im kommenden Jahr nominiert. Angelika Niebler, die aus Vaterstetten stammt, gehört dem Europäischen Parlament seit 1999 an und ist seit 2014 Vorsitzende der CSU-Europaabgeordneten. "Wir müssen mehr denn je dafür Sorge tragen, dass die Menschen ein Europa erleben, das einig ist, das schützt und nützt", so Niebler nach ihrer Nominierung im CSU-Bezirksvorstand. Die CSU-Liste für die Europawahl wird voraussichtlich am 24. November aufgestellt.