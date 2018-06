1. Juni 2018, 22:00 Uhr Schwerlastverkehr Behinderungen in der Bahnhofstraße

In der Bahnhofstraße in Ebersberg wird es mal wieder eng: Weil die Wasserleitung im Untergrund ertüchtigt werden muss, wird die Straßenbreite deutlich verringert. Für den Schwerlastverkehr werden deshalb während der Zeit der Bauarbeiten vom 4. Juni bis zum 27. Juli großräumige Umleitungen eingerichtet. Das hat die Stadt nun mitgeteilt. Der innerörtliche Verkehr wird weiterhin möglich sein, genauso wie der öffentliche Busverkehr. "Wir bitten vor allem bei den Anliegern aber auch bei den Verkehrsteilnehmern um Verständnis für die Maßnahme. Die Trinkwasserversorgung hat nun einmal höchste Priorität", so Bürgermeister Walter Brilmayer. Bereits in den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Teilsperrungen in der Bahnhofstraße wegen Bauarbeiten gegeben, damals war allerdings auch die Durchfahrt für schwere Lkw noch möglich gewesen. Nun soll der Schwerlastverkehr von dieser Engstelle fern gehalten werden. Hier seien sich Straßenbauamt, Landratsamt und Polizei schnell einig gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.