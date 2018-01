2. Januar 2018, 22:01 Uhr Schlechter Start ins neue Jahr Auffahrunfall mit vier Autos









2018 hat nicht für alle glücklich angefangen: Am Neujahrstag hat sich gegen halb vier Uhr nachmittags auf der Bundesstraße 12 nahe Hohenlinden ein folgenschwerer Auffahrunfall ereignet. Auf Höhe des Kreisverkehrs bei Birkach fuhren vier Fahrzeuge ineinander. Ein 27-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Rosenheim fuhr mit seinem Wagen auf den PKW einer 34-jährigen Frau aus Augsburg auf, die verkehrsbedingt stehen geblieben war. Ihr Wagen wurde auf den vor ihr stehenden PKW geschoben, in welchem ein 38-jähriger Münchner saß. Dessen Auto wiederum wurde auf den PKW vor ihm geschoben, an dessen Steuer ein 70-jähriger Mann aus Waldkraiburg saß.

Bei dem Vorfall wurde eine Person leicht verletzt und ins Kreiskrankenhaus Ebersberg verbracht. Auf Grund der Schwere des Verkehrsunfalls waren an der Unfallstelle neben einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Ebersberg zwei Rettungsfahrzeuge mit Notarzt im Einsatz, außerdem die Feuerwehr Hohenlinden sowie der so genannte First Responder, ein ausgebildeter Ersthelfer vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 20 000 Euro.