8. März 2018, 21:56 Uhr Schlechter Scherz Falsche Polizisten in Markt Schwaben

Wegen Amtsanmaßung verantworten müssen sich zwei Männer im Alter von 19 und 21 Jahren in Markt Schwaben. Der Polizei Poing zufolge hatten sie sich am Mittwoch zwischen 20.45 und 21 Uhr als Polizisten ausgegeben und in der Geltinger Straße und der Bahnhofstraße den Verkehr kontrolliert. Wie die Polizei weiter mitteilt, hielten die jungen Männer mindestens ein Fahrzeug auf und verlangten von dem Fahrer Führerschein und Fahrzeugschein. Als die "echte" Polizeistreife eintraf, flüchteten die beiden, konnten jedoch wenig später gestellt werden. Jetzt wird gegen sie wegen eines Vergehens der Amtsanmaßung ermittelt. Der 19-Jährige muss sich zudem wegen Beleidigung verantworten. Er soll einen Polizeibeamten, der ihn kontrollierte, mit ehrverletzenden Äußerungen betitelt haben. Die Polizei Poing sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sogar selbst Opfer der falschen Beamten wurden. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Poing unter Telefon (08121) 991 70.