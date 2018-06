10. Juni 2018, 22:06 Uhr Rinder der Nacht Kühe auf der Flucht

Ob auch Kühe schlafwandeln, ist bisher zwar nicht erforscht, nächtliche Ausflüge sind den Tieren aber offenbar nicht fremd. So wie jenen acht Rindern, die in der Nacht auf Sonntag einen Ausflug von ihrer Weide südöstlich von Traxl nach Steinhöring unternahmen. Wie die Polizei berichtet, hatten die Tiere gegen 0.20 Uhr den Zaun ihrer Weide durchbrochen und sich auf den Weg gemacht. Vermutlich, so die Polizei weiter, hatten sich die Tiere aus bislang unbekanntem Grund erschrocken. Dank des Landwirtes, seinen Helfern, der Feuerwehr Steinhöring, die mit drei Fahrzeugen vor Ort war, sowie zwei Streifen der Polizeiinspektion Ebersberg, konnten die Rinder schnell wieder eingefangen und zurückgebracht werden. Ob die acht Ausreißer auf ihrer Wanderung nach Steinhöring Schäden angerichtet haben, ist bislang nicht bekannt.