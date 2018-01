2. Januar 2018, 22:00 Uhr Ranking Von eins auf drei









Der Landkreis zählt aber erneut zu den wirtschaftsstärksten Regionen

Welcher Landkreis ist der wirtschaftsstärkste? Dieser Frage geht die Redaktion des Magazins Fokus-Money nun schon mal zum 15. Mal nach; jetzt wurde das Ergebnis veröffentlicht. Vergangenes Jahr hatte es der Landkreis Ebersberg ganz an die Spitze geschafft, dieses Jahr wurde er auf Platz 3 gestuft. Dabei folgt er der Region Böblingen vor der Toren Stuttgarts (Platz 1) und der kreisfreien Stadt Ingolstadt. Schlusslichter im Ranking sind die Städte Hagen und Bochum in Nordrhein-Westfalen, und ganz am Ende der Kreis Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt.

Die Wirtschaftskraft der Regionen und Städte wurde dabei anhand von sieben Faktoren gemessen: BIP-Wachstum, Arbeitslosenquote, Bevölkerungswachstum, Erwerbstätigenentwicklung, Investitionen im verarbeitenden Gewerbe je Beschäftigten, Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen und verfügbares Einkommen je Einwohner. Basis waren Daten der Statistischen Landesämter sowie der Bundesagentur für Arbeit für die Jahre 2011 bis 2016. Die Bewertung erfolgte anhand der jüngsten verfügbaren Werte, längerfristiger Durchschnittswerte sowie der Dynamik der Entwicklung im Untersuchungszeitraum.

Böblingen schaffte es in den Ranglisten der einzelnen untersuchten Faktoren zwar nur beim BIP-Wachstum sowie bei der Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen in die Top-10 aller Kreise und Städte, fuhr aber dank solider Leistungen über alle Teilbereiche hinweg den Gesamtsieg ein. Im Landkreis-Ranking des Vorjahres hatte Böblingen insgesamt noch auf Rang 9 gelegen. Mit Böblingen als Nummer eins in seinen Reihen führt Baden-Württemberg auch das Bundesländer-Ranking an. Die Kreise und kreisfreien Städte im Südwesten der Bundesrepublik kamen auf eine durchschnittliche Platzierung von 97 und hängten damit klar die Verfolger aus Bayern (Durchschnitt 136) und Hessen (Durchschnitt 162) ab. Insgesamt umfasst das Ranking 381 Landkreise und Städte.