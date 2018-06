4. Juni 2018, 21:49 Uhr Probenbeginn Lücken schließen

Glonner Jugendchor lädt zum Mitsingen ein

Bei seiner Amtsübernahme vor gut einem Jahr hat der Glonner Kirchenmusiker Thomas Pfeiffer, vielfach als Chorleiter im Landkreis aktiv, an der katholischen Pfarrei auch einen Jugendchor ins Leben gerufen. Damit hat er die Lücke zwischen dem Chor der Vorschulkinder des Glonner Kindergartens, den seit vielen Jahren an der Musikschule beheimateten Chorkindern und den Erwachsenen im Glonner Kirchenchor geschlossen. Seitdem hat der Jugendchor bereits einige Gottesdienste gestaltet, auch am jüngsten Adventssingen war er beteiligt. Nun, am Mittwoch, 6. Juni, beginnen nach einer kleinen Verschnaufpause wieder die Proben für die nächsten Termine. Auf dem Programm steht ein Konzert am 7. Oktober um 19 Uhr in der Glonner Pfarrkirche mit Werken von Bob Chilcott ("Little Jazz Mass"), John Rutter und anderen. Selbstverständlich ist der Jugendchor zusammen mit den Chorkindern und dem Glonner Kirchenchor auch wieder dabei beim Adventssingen im Dezember. Die Proben des Glonner Jugendchors finden regelmäßig statt am Mittwoch um 19.45 Uhr im Pfarrsaal der katholischen Pfarrei. Interessierte sind herzlich willkommen. Weitere Informationen gibt es über das Pfarrbüro oder direkt beim Chorleiter Thomas Pfeiffer.