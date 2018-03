20. März 2018, 21:58 Uhr Premiere in Wasserburg Zwischen Party und Lethargie

"Der Kirschgarten" von Tschechow zeigt eine Gesellschaft im Umbruch

Die Welt ist im Wandel, die Angst vor Veränderung allgegenwärtig. Die Menschen leugnen die Realität, ignorieren den anstehenden gesellschaftlichen Umbruch. Früher war alles besser? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. So gelesen ist "Der Kirschgarten" von Anton Tschechow aus dem Jahr 1903, der nun im Theater Wasserburg Premiere feiert, ein hochaktuelles Stück.

Der Kirschgarten ist darin ein wunderschönes Refugium, das jahrzehntelang die gesellschaftliche Stellung und das Einkommen der Familie um Gutsbesitzerin Ljubow Ranjewskaja absicherte. Mittlerweile aber ist der Sehnsuchtsort finanziell und ideell nutzlos geworden. Ein Teil der Familie lebte im Ausland über seine Verhältnisse, während der andere mehr schlecht als recht versuchte, den Familienbesitz zu erhalten. Nun droht die Zwangsversteigerung, doch es gibt verschiedene Lösungsansätze, die Familie zu retten. Sie drehen sich um Lopachin, den ehemaligen Diener der Familie, der mittlerweile vermögend ist. Den Kirschgarten abholzen und Ferienhäuser bauen, um den Garten in ein profitables Unternehmen zu verwandeln, wäre die eine Idee. Eine andere, die Töchter gewinnbringend zu verheiraten. Und außerdem gäbe es da noch eine reiche Tante. Doch anstatt anzupacken, schwelgen die Protagonisten in Erinnerungen an die gute alte Zeit und schwanken dabei zwischen Partystimmung und Lethargie...

Premiere feiert die Inszenierung des Theaters Wasserburg am Freitag, 23. März, um 20 Uhr. Regie führt Uwe Bertram. Für die erste Vorstellung gibt es nur noch wenige Karten. Weitere Spieltermine: 24. März und 13., 14., 15., 20., 21., 22. April sowie auf den 14. Wasserburger Theatertagen am 4. Mai. Beginn ist freitags und samstags um 20 Uhr, sonntags um 19 Uhr. Mehr Informationen sowie Karten gibt es im Internet unter www.theaterwasserburg.de. Karten auch bei der Buchhandlung Fabula und bei Versandprofi Gartner in Wasserburg, beim Kulturpunkt Isen-Taufkirchen und im Kroiss Ticket-Zentrum Rosenheim. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.