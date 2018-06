10. Juni 2018, 22:05 Uhr Polizisten getreten Rabiater Schwarzfahrer

Eskaliert ist am Freitag eine Fahrkartenkontrolle am Poinger Bahnhof. Bahnmitarbeiter hatten in einer S-Bahn Richtung Erding einen 26-Jährigen aufgegriffen, der ohne gültiges Ticket unterwegs war. Da sich der Schwarzfahrer weigerte, seine Personalien anzugeben, riefen die Kontrolleure die Polizei zu Hilfe. Auch gegenüber den Beamten verweigerte es der 26-Jährige, sich auszuweisen, weshalb er durchsucht werden sollte. Dagegen versuchte sich der Mann zu wehren und trat nach einem der Polizisten, dieser wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei brachte den rabiaten Schwarzfahrer schließlich auf die Inspektion nach Poing, um seine Identität zu klären, danach wurde er wieder entlassen.