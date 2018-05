27. Mai 2018, 23:02 Uhr Polizei sucht Zeugen Zwei Radler bei Unfällen verletzt

Eine Rippenfraktur sowie mehrere Prellungen hat sich eine Radlerin bei einem Unfall zugezogen, der sich am Mittwoch an der B 12 bei Hohenlinden ereignet hat. Die Frau war nach Angaben der Polizei gegen 7.15 Uhr mit ihrem Mountainbike auf dem Radweg von Hohenlinden in westliche Richtung unterwegs gewesen, als sie mit einem ihr entgegenkommenden Radfahrer zusammenstieß. Beide stürzten dabei. Der Mann entschuldigte sich laut Polizei nach dem Sturz und fuhr dann Richtung Hohenlinden weiter. Erst bei einer ärztlichen Untersuchung am Folgetag stellte sich heraus, dass die Radlerin schwerere Verletzungen davongetragen hatte als zunächst vermutet, weshalb nun die Polizei Ebersberg sich mit dem Fall befasst. Der Unfallgegner und Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (08092)8268-0 zu melden.

Ohne Beteiligung eines anderen stürzte am frühen Sonntagmorgen ein 32-Jähriger aus dem Landkreis, der nach einer Feier Richtung Glonn radelte. Bei Kreuz geriet er zu weit nach rechts in eine Rinne im Bankett und kam zu Fall. Dabei zog er sich laut Polizei neben diversen Schürfwunden und Prellungen auch eine Kopfverletzung zu. Nach der Erstversorgung an Ort und Stelle wurde der Mann per Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik verlegt. Inwieweit eine Alkoholisierung eine Rolle beim Unfall spielte, müssen die Ermittlungen der Polizei Ebersberg ergeben. Eine Blutentnahme wurde veranlasst.