7. Juni 2018, 22:03 Uhr Polizei sucht Zeugen Teures Motorrad gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein an der Rathausstraße abgestelltes Motorrad der Marke Kawasaki, Typ Z1000, im Wert von etwa 12 000 Euro gestohlen. Die Ermittler der Kriminalpolizei Erding gehen davon aus, dass die Täter die Maschine in der Nähe des Tatortes auf einen Anhänger oder in ein größeres Fahrzeug verladen haben. Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08122) 96 80 zu melden.