29. Dezember 2017, 22:16 Uhr Polizei sucht Zeugen Einbrecher in Baldham unterwegs









Die Polizei Poing sucht Diebe mit einem Faible für Waldtiere. Am Mittwoch gab es in Baldham einen Einbruch im Igelweg, am Donnerstag im Rehweg. Der oder die Täter drangen jeweils über ein aufgehebeltes Fenster ein, Hinweise bitte an (08121) 9917-0.