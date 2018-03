5. März 2018, 22:02 Uhr Polizei sucht Zeugen Autoreifen zerstochen

Wer seinen Wagen in den vergangenen Wochen am Dr.-Hartlaub-Ring geparkt hat, hat bisweilen eine unangenehme Überraschung erlebt: Immer wieder hat laut Polizei ein Unbekannter zwischen 17. Februar und 3. März Reifen von geparkten Autos zerstochen. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Taten nachts an den Wochenenden ereignet haben. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Aufmerksame Anwohner oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Täters geben können, sollen sich bei der Polizei Poing, Telefon (08121) 99 17-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.