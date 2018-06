11. Juni 2018, 22:04 Uhr Polizei ermittelt Fensterscheiben durch Steinwürfe zerstört

Mehrere Scheiben sind am Wochenende durch Steinwürfe zerstört worden. In Poing schleuderte laut Polizei ein Unbekannter einen Stein auf das gläserne Vordach einer Terrasse im Zanderweg. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro. 600 Euro kostet die Reparatur von zwei Fensterscheiben des Bauhofs in Markt Schwaben, die ebenfalls mit Steinen eingeworfen wurden.