27. Dezember 2017, 22:12 Uhr Polizei Beziehungsdrama und glückloser Räuber









Ein Beziehungsdrama und ein Raubüberfall beschäftigen am 1. Juni die Polizei. Zunächst überfährt in den frühen Morgenstunden ein Mann in Eglharting seine Ex-Freundin mit dem Auto, die Frau überlebt, wird aber schwer verletzt. Einige Stunden später kann die Polizei den 44-Jährigen Autofahrer, der zunächst geflüchtet war, festnehmen. Noch während die Fahndung nach ihm läuft, geht ein weiterer Alarm ein, ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat in Grafing einen Supermarkt überfallen. Zunächst gibt es den Verdacht, der Fahrer sei auch der Räuber, was sich dann aber nicht bestätigt. Der Räuber, ein 18-jähriger Arbeitsloser, versucht, mit der Bahn zu fliehen, was wegen der Bauarbeiten an der Strecke aber nicht gelingt, er wird in Grafing-Bahnhof gefasst. Die Polizei findet schnell heraus, dass er bereits vier Wochen zuvor versucht hatte, einen Kiosk in Eglharting zu überfallen, damals bekam er aber kein Geld. Im November verurteilt das Landgericht den glücklosen Räuber zu zwei Jahren und elf Monaten Gefängnis.