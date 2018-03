7. März 2018, 22:01 Uhr Poinger Bücherei Neuer Ort, neue Gebühren

Bei der Ausleihe ändert sich einiges

Von Barbara Mooser, Poing

Viele Poinger werden es schon fast nicht mehr erwarten können, bis Mitte März endlich wieder die Türen der Bücherei öffnen. Bisher hatte die Einrichtung neben der Grundschule an der Karl-Sittler-Straße im alten Ortszentrum die Bürgerinnen und Bürger mit Lesestoff versorgt, dieser Bau wurde jedoch gemeinsam mit der alten Schule abgerissen. Nach einer Zwangspause von acht Monaten wird die Bücherei nun im neuen Ortszentrum wiedereröffnen, im früheren Sparkassengebäude in der Marktstraße 4. Ein Tag der offenen Tür ist am Freitag, 16. März, geplant, die reguläre Ausleihe startet dann wieder am Montag, 19. März. Neu sind dann aber nicht nur die Räume, die Bücherei öffnet sich auch stärker Lesern aus Nachbargemeinden. Und erstmals wird von Erwachsenen auch eine Jahresgebühr erhoben. Kinder und Jugendliche bis 18 zahlen weiterhin nichts.

Die Jahresgebühr beträgt zwölf Euro jährlich, Schwerbehinderte, Studenten, Rentner und sozial Benachteiligte zahlen nur fünf Euro. Die Einnahmen daraus werden also bei der Finanzierung der Einrichtung nicht groß ins Gewicht fallen, weshalb Gemeinderat Dominik Fuchs (Grüne) in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses beantragte, doch gleich ganz auf die Jahresgebühr zu verzichten. Sie werde ansonsten zur "Hemmschwelle", die manche von der Benutzung der Bücherei abhalte, so seine Befürchtung. Doch im Gremium teilte niemand seine Ansicht, "zwölf Euro pro Jahr müsste schon drin sein", sagte etwa Eva-Maria Siegel-Persichini (SPD), was nichts koste, sei außerdem für so manchen auch nichts wert. Als "faire Sache" bezeichnete Eva-Maria Saam (CSU) die Gebühr; der Verwaltungsaufwand sei auch nicht so groß, dass von dieser Seite Probleme zu befürchten seien.

Michael Krach, Chef des Jugendreferats, äußerte die Sorge, dass Leser außerhalb der Gemeinde sich bei einem Verzicht auf die Gebühr verstärkt Poinger Leseausweise besorgen könnten, um kostenlos die Onleihe der E-Books zu nutzen. Denn auch in vergleichbaren Bibliotheken rundherum werden Gebühren erhoben, wie Büchereileiterin Gertraud Bamberg erläuterte, daran haben sich die Poinger bei ihrer Preisgestaltung orientiert. Außer der Jahresgebühr werden künftig für die Ausstellung eines Leserausweises zwei Euro fällig, Schulanfänger erhalten auf Antrag einen kostenlosen Ausweis. Geringe Gebühren fallen auch an, wenn jemand ein Buch über die Fernleihe bezieht, Medien vormerkt, Kopien macht oder das Internet nutzt. Die Säumnisgebühren bei Überschreiten der Leihfrist sind gestaffelt.

Nutzen können die Bücherei künftig gleichberechtigt die Poinger sowie die Einwohner der Nachbargemeinden und der Gemeinden, die dem Bibliotheksverbund angehören. Auch diejenigen, die beispielsweise in Poing arbeiten oder zur Schule gehen, erhalten problemlos einen Bibliotheksausweis.

Der Ausschuss stimmte einstimmig der neuen Nutzungsordnung zu, die Gebührenordnung wurde gegen die Stimme von Dominik Fuchs gebilligt. Endgültig entscheidet der Gemeinderat in seiner Sitzung an diesem Donnerstag.